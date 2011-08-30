〔国际油市〕NYMEX原油创三周高位,受热带风暴Katia和FED会议记录提振

路透纽约8月30日电---美国原油期货周二连续第四个交易日上涨,结算价创三周高位,因投资者关注新形成的热带风暴Katia,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)的8月9日会议纪录燃点了对更多经济刺激措施的期望.