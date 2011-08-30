〔国际油市〕NYMEX原油创三周高位,受热带风暴Katia和FED会议记录提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月30日电---美国原油期货周二连续第四个交易日上涨,结算价创三周高位,因投资者关注新形成的热带风暴Katia,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)的8月9日会议纪录燃点了对更多经济刺激措施的期望.
投资者对美国消费者信心数据黯淡不以为意,上日油价走高,受美国7月消费者支出增幅为五个月来最高的提振.
汽油期货领涨,近月9月汽油期货结算价上涨逾3%,因预料飓风Irene导致需求升高,令上周汽车燃油供应减少.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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