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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 07:16 BJT

〔韩国数据〕7月工业生产较前月下滑0.4%,逊于预估的增长0.6%

路透首尔8月31日电---韩国国家统计局周三公布,该国7月经季节调整後的工业生产较前月下降0.4%,逊于市场预期,进一步加深对经济成长乏力的忧虑.

数据显示,7月工业生产较上年同期增长3.8%,增速亦慢于预期.

路透调查显示,分析师原预计7月经季节调整後的工业产出较前月增加0.6%,较上年同期增长6.5%.

韩国7月综合领先指标较上年同期上升2.0%,连续第三个月加快增速.(完)

--编译 李爽;审校 程琳

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