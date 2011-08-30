〔韩国数据〕7月工业生产较前月下滑0.4%,逊于预估的增长0.6%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔8月31日电---韩国国家统计局周三公布,该国7月经季节调整後的工业生产较前月下降0.4%,逊于市场预期,进一步加深对经济成长乏力的忧虑.
数据显示,7月工业生产较上年同期增长3.8%,增速亦慢于预期.
路透调查显示,分析师原预计7月经季节调整後的工业产出较前月增加0.6%,较上年同期增长6.5%.
韩国7月综合领先指标较上年同期上升2.0%,连续第三个月加快增速.(完)
--编译 李爽;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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