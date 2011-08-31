〔美国经济〕联储内部就是否进一步放宽政策以扶助经济存在分歧

* 美联储埃文斯:需要更激进的政策举措

* 进一步放宽政策对美联储而言并非易事--柯薛拉柯塔

* 消费者信心不振,是经济低迷的另一个信号

路透纽约/北达科他州俾斯麦8月30日电---是否需要采取进一步行动来刺激低迷的美国经济复苏,美国联邦储备理事会(美联储,FED)两名官员周二在这一问题上显露分歧,突显美联储主席贝南克面临的两难困境.

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯支持央行"在相当长一段时间里"实行力度较大的宽松政策,因目前经济看起来正在"横向盘整".埃文斯是一位着名的鸽派官员.

但明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二却没有表示出对进一步放宽政策的支持,表明他在美联储政策制定委员会中属于鹰派阵营.