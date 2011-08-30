《中国报摘》--中国证券报8月31日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--据中国证券报数据中心统计,上海深圳两个证券交易所共有2,244家上市公司披露半年报,共实现营业收入10.13万亿元人民币,同比增长25.78%;实现归属于上市公司股东的净利润9,943.30亿元,同比增长22.31%.
* 其他:
--财政部通知称,将加快修订资源税暂行条例、房产税暂行条例、印花税暂行条例、城市维护建设税暂行条例、船舶吨税条例等税收行政法规,研究制定环境税法等财税法律法规,并推进国债市场化改革.
--截至8月31日,16家上市银行半年报公布完毕.统计显示,16家上市银行上半年共实现净利润4,610.88亿元,同比增长34.27%,符合预期.
--长江电力(600900.SS)上半年共实现营业收入83.36亿元,同比增长5.57%;实现净利润26.86亿元,同比增长35.54%.
--中国铁建(601186.SS)上半年实现营业收入2,114.06亿元,同比增17.89%;实现净利润36.39亿元,同比增7.73%.
--中国中铁(601390.SS)上半年实现营业总收入2,228.95亿元,同比增长13.92%,实现净利24.87亿元,同比下降22.48%.
--贵州茅台(600519.SS)称,将投资10.19亿元实施"十二五"(2011-2015年)万吨茅台酒工程第二期(2012年)新增2,500吨茅台酒技术改造项目.该公司上半年实现净利49.1亿元,同比增长58.3%.
--随着中秋、国庆白酒销售旺季临近,白酒提价大幕开启.五粮液(000858.SZ)称,自9月10日起对其产品出厂供货价格进行适当调整,上调幅度约为20%-30%.(A7)
--青岛海尔(600690.SS)上半年实现收入379.95亿元,归属上市公司股东净利润15.27亿元,分别同比增长17.99%和19.14%.(完)
--整理 李宏薇; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。