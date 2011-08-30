〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,受供应紧张忧虑及基金买盘带动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,因市场担心美国玉米供应紧张,而且受尾盘时一波基金买盘带动.
12月玉米期货CZ1收于所有主要移动均线之上,九日相对强弱指标(RSI)为81.
玉米供应紧张令市场预期在周三9月玉米期货合约第一个到期通知日时,可能将仅有零至200张玉米合约交割.
美国农业部周一表示,美国玉米优良率为54%,低于一周前的57%,且低于上年同期的70%.
一农业气象专家周二称,预计本周末美国中西部多数地区将出现降雨,夏季高温对美国大平原的炙烤下周料有所缓解.
CBOT场内交易商表示,普遍传言称,下周美国中西部可能将出现霜冻,但农业气象专家称不太可能.
Farm Futures杂志网上调查的结果显示,尽管今年小麦、玉米和大豆生长环境恶劣,但这几种农作物价格高涨将使2012年它们的种植面积增加.该调查显示,玉米可能种植面积将从9,387万英亩增至9,400万英亩,较2011年增长1.7%.
12月玉米期货CZ1涨5-1/4美分,收报7.75-1/4美元.
今日CBOT玉米成交量预估为349,095口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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