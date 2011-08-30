〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升,因担忧美国产量及技术因素

路透芝加哥8月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收升,从早盘跌势中反弹,交易商表示,因人们担心美国大豆产量的前景,且原油上涨提供了支撑.

除了指标11月大豆合约以外,多数大豆期货合约创合约高位,大部份豆粕合约也创合约高位.

上周稍後11月大豆合约升穿其长期交投区间,且触及2008年来的最高位後,跟进的技术买盘为大豆市场带来额外支持.

市场预期,在周三9月期货合约的首个交割通知日,将有0-100口合约大豆交割,料豆粕有0-200口合约交割,豆油将有2,000-5,000口合约交割.

油世界称,中国势将增加买入大豆,因为中国库存量低和中国大豆收成低于预期.

美国农业部周一稍晚称,美国大豆优良率为57%,低于之前一周的59%.

农业气象学家John Dee表示,周末美国中西部大部份地区将降水.没有霜冻威胁.

CBOT-11月大豆SX1上涨8美分,报每蒲式耳14.55美元.CBOT-9月豆粕合约SMc1涨1.9美元,报每短吨381.1美元.9月豆油合约BOc1上扬0.20美分,收报每磅58.20美分.

预估CBOT大豆成交量为200,128口,豆油成交105,353口,豆粕成交90,872口.

以下为CBOT农产品期货在1857GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 763.50 7.25 1.0% 21.4%

CBOT大豆Sc1 1438.00 11.00 0.8% 3.2%

CBOT豆粕SMc1 379.20 2.30 0.6% 2.4%

CBOT豆油BOc1 58.20 0.20 0.3% 0.8%

CBOT小麦Wc1 750.25 -7.00 -0.9% -5.5%

CBOT稻米RRc1 1740.00 17.00 1.0% 24.3%

EU小麦BL2X1 210.50 -3.50 -1.6% -16.6%

NYMEX原油期货CLc1 88.76 1.49 1.7% -2.9%

道琼工业指数.DJI 11,560 21 0.2% -0.2%

现货金XAU= 1832.40 45.15 2.5% 29.1%

欧元/美元EUR= 1.4439 -0.0075 -0.5% 8.2%

美元指数.DXY 73.9780 0.2570 0.4% -6.4%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1537 -4 -0.3% -13.3%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)