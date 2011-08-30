〔美国股市〕ADR几近持平,德国ADR受经济疑虑打压并拖累大盘

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约8月30日电---在美国股市挂牌交易的德国企业美国存托凭证(ADR)周二跑输大盘,近期趋势显示全球经济疑虑打击了出口为导向的德国市场.
纽约梅隆银行德国ADR指数.BKADR周二下挫1.1%,今年迄今累计挫跌12.3%.相比之下,纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR仅下跌0.4%,今年以来跌幅为10.7%.
ADR下跌的德国企业包括软件巨头思爱普(SAP)(SAP.N)和工业集团西门子SI.N,两者均下挫近1%,德意志银行(DB.N)下滑2%.
美国整体ADR市场跌幅较小,得益于表现较强的拉美市场,以及表现次之的亚洲市场.纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.1%.
巴西大型资源公司受到硬商品价格上涨和预期巴西不久将会降息的提振.Petrobras(PBR.N)升0.7%至28.78美元,矿业巨头淡水河谷(VALE.N)上涨0.9%至27.83美元.
纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA升0.9%.该地区主要股指上扬.
纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收高0.1%,中国股票走势强劲是主要推手.
中国企业ADR指数.BKCN上涨1.4%,互联网搜索引擎--百度ADR劲升3.5%至148.35美元,中国石油ADR走高2%至126.24美元.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。