〔美国股市〕ADR几近持平,德国ADR受经济疑虑打压并拖累大盘

路透纽约8月30日电---在美国股市挂牌交易的德国企业美国存托凭证(ADR)周二跑输大盘,近期趋势显示全球经济疑虑打击了出口为导向的德国市场.

纽约梅隆银行德国ADR指数.BKADR周二下挫1.1%,今年迄今累计挫跌12.3%.相比之下,纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR仅下跌0.4%,今年以来跌幅为10.7%.

ADR下跌的德国企业包括软件巨头思爱普(SAP)(SAP.N)和工业集团西门子SI.N,两者均下挫近1%,德意志银行(DB.N)下滑2%.

美国整体ADR市场跌幅较小,得益于表现较强的拉美市场,以及表现次之的亚洲市场.纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.1%.

巴西大型资源公司受到硬商品价格上涨和预期巴西不久将会降息的提振.Petrobras(PBR.N)升0.7%至28.78美元,矿业巨头淡水河谷(VALE.N)上涨0.9%至27.83美元.

纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA升0.9%.该地区主要股指上扬.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收高0.1%,中国股票走势强劲是主要推手.

中国企业ADR指数.BKCN上涨1.4%,互联网搜索引擎--百度ADR劲升3.5%至148.35美元,中国石油ADR走高2%至126.24美元.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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