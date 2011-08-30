版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 07:53 BJT

〔美国经济〕圣路易斯联储总裁称QE3要依经济数据而定--朝日新闻

路透东京8月31日电---朝日新闻周三刊出对美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德的专访称,美联储可能实施第三轮量化宽松举措(QE3),这取决于即将公布的经济数据.

专访援引布拉德的话报导,他希望确认通胀回落後,再推出第三轮量化宽松举措.

报导称,布拉德表示,美国经济下半年可能增长2.5%.

布拉德今年在美国公开市场委员会(FOMC)没有投票权.(完)

--编译 李爽; 审校 程琳

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐