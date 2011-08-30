〔美国经济〕圣路易斯联储总裁称QE3要依经济数据而定--朝日新闻

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月31日电---朝日新闻周三刊出对美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德的专访称,美联储可能实施第三轮量化宽松举措(QE3),这取决于即将公布的经济数据.
专访援引布拉德的话报导,他希望确认通胀回落後,再推出第三轮量化宽松举措.
报导称,布拉德表示,美国经济下半年可能增长2.5%.
布拉德今年在美国公开市场委员会(FOMC)没有投票权.(完)
--编译 李爽; 审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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