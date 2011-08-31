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宏观经济 | 2011年 8月 31日 星期三 08:23 BJT

《美国重要政经日程》--8月31日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 农业部公布一周全球稻米价格.

1400 - 商务部公布7月工厂订单.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布每周石油库存和产量数据.

1900 - 农业部公布月度农产品价格.

2000 - 农业部发布美国农业贸易展望报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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