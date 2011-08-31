《全球主要国家债券发行预告》--8月31日-9月7日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月31日(三)
渥太华--加拿大标售30年期公债.
9月1日(四)
东京--日本标售10年期公债.(0130GMT)
伦敦--英国标售规模30亿英镑、票息3.75%、2021年到期的公债.
马德里--西班牙标售2016年10月31日到期,票息4.25%的公债.
巴黎--法国标售65-80亿欧元OAT债券,分别为票息5.0%、2016年10月25日到期,票息3.25%、2021年10月25日到期,以及票息4.5%、2041年4月25日到期.
9月2日(五)
主要国家暂无发债计画.
9月5日(一)
主要国家暂无发债计画.
9月6日(二)
东京--日本标售30年期公债(0130).
罗马--意大利财政部公布将于9月13日标售的BTP固息债券细节.
9月7日(三)
罗马--意大利财政部公布将于9月12日标售的短期国库券规模细节.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。