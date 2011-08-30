〔中国个股〕Rothschild称已持有中青旅逾5%股份,未来拟继续增持

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月31日电---法国爱德蒙得洛希尔银行旗下Rothschild资产管理香港公司周三公告称,已持有中青旅控股股份有限公司(600138.SS)超过5%股份,未来12个月公司拟继续增持.
公告指出,Rothschild香港通过另一名合格境外机构投资者(QFII)的投资配额买与参与凭证,导致截止8月30日其持有中青旅的股份达到5.06%.
中青旅昨日收报16.06元,过去一个月累计上涨10%.(完)
--发稿 林琦 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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