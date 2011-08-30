版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 07:57 BJT

〔中国个股〕Rothschild称已持有中青旅逾5%股份,未来拟继续增持

路透上海8月31日电---法国爱德蒙得洛希尔银行旗下Rothschild资产管理香港公司周三公告称,已持有中青旅控股股份有限公司(600138.SS)超过5%股份,未来12个月公司拟继续增持.

公告指出,Rothschild香港通过另一名合格境外机构投资者(QFII)的投资配额买与参与凭证,导致截止8月30日其持有中青旅的股份达到5.06%.

中青旅昨日收报16.06元,过去一个月累计上涨10%.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐