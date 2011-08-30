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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 07:45 BJT

《中国报摘》--金融时报8月31日

* 头版头条:

--人保部和央行相关负责人介绍社保卡加载金融功能有关情况,社保卡在具有信息记录,信息查询,业务管理等社会保障卡基本功能的同时,可作为银行卡使用.　　

* 其他:

--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)与水利部签订战略合作协议,未来10年将提供5,000亿元人民币的意向性信用额度支持水利建设.(完)

--整理 沈燕; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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