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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:46 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月31日-9月7日

(除特别说明,均为GMT时间)

8月31日(三)

阿克拉--加纳央行举行货币政策委员会会议(最後一日).

贝尔格莱德--塞尔维亚和国际货币基金组织(IMF)预计将结束10亿欧元备用协议协商.

巴西利亚--巴西央行议息会议(最後一日).

布鲁塞尔--欧洲议会委员会投票表决欧盟-巴勒斯坦贸易协定.

9月1日(四)

奥地利阿尔卑巴赫--欧洲央行执委会成员史塔克、欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼,克罗地亚(克罗埃西亚)央行副总裁Boris Vujcic、匈牙利央行总裁Andras Simor在2011年阿尔卑巴赫欧洲论坛上发表演讲.

德里--印度央行副总裁K.C.Chakraborty发表讲话.

巴拉圭亚松森--巴拉圭政府向议会提交2012年预算案的截止日期.

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)举行预算会议.

9月2日(五)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)的争端解决机构会议.

奥地利阿尔卑巴赫--捷克央行副总裁Mojmir Hampl在2011年阿尔卑巴赫欧洲论坛上发表讲话.

圣地亚哥--智利央行公布8月18日货币政策会议记录(1130).

波哥大--哥伦比亚央行公布货币政策会议记录.

9月5日(一)

新加坡--新加坡金融管理局和国际清算银行(BIS)联合召开房地产市场和金融稳定会议(至9月6日).

以色列特拉维夫--以色列央行总裁费舍尔在"第一届经济区域合作的国际会议"上发表讲话(1015).

9月6日(二)

新加坡--世界银行基础设施金融峰会,世行行长佐利克出席(0100).

布达佩斯--匈牙利央行举行非利率决定的会议.

华沙--波兰货币政策委员会会议(至9月7日).

9月7日(三)

阿布扎比--阿拉伯联合酋长国阿拉伯财政部长理事会会议.

华沙--波兰货币政策委员会会议(最後一日).

布达佩斯--匈牙利央行公布8月23日议息会议纪录(1200).

圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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