《美债周三展望》就业数据将有助于债市投资者揣测美联储政策措施

* 若8月就业数据疲弱,FED可能采取更多措施

* 个别数据恐怕不会给市场造成大的影响

* 预期本周馀下时间成交量稀少

路透纽约8月30日电---分析师周二称,于本周三陆续公布的三项8月就业数据,将有助于债市交易商厘清美国经济走向,不过公债价格大幅波动的可能性不大.

近期华盛顿就美债上限问题的纠缠不休,以及中东剧变和欧洲债务危机,均令很多分析师担心美国经济正濒于再次衰退的边缘.明了8月就业状况,或许将巩固或驱散人们的这种忧虑.

经济若再次放缓,可能会导致美国联邦储备理事会(美联储,FED)藉由货币宽松,试图再次刺激经济,无疑也将会改变债市投资者对近期利率动向的看法.

债市投资者通过研判就业数据,来揣测美联储下一步的政策措施.