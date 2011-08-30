《美债周三展望》就业数据将有助于债市投资者揣测美联储政策措施

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 若8月就业数据疲弱,FED可能采取更多措施
* 个别数据恐怕不会给市场造成大的影响
* 预期本周馀下时间成交量稀少
路透纽约8月30日电---分析师周二称,于本周三陆续公布的三项8月就业数据,将有助于债市交易商厘清美国经济走向,不过公债价格大幅波动的可能性不大.
近期华盛顿就美债上限问题的纠缠不休,以及中东剧变和欧洲债务危机,均令很多分析师担心美国经济正濒于再次衰退的边缘.明了8月就业状况,或许将巩固或驱散人们的这种忧虑.
经济若再次放缓,可能会导致美国联邦储备理事会(美联储,FED)藉由货币宽松,试图再次刺激经济,无疑也将会改变债市投资者对近期利率动向的看法.
债市投资者通过研判就业数据,来揣测美联储下一步的政策措施.
定于周三1215GMT公布的8月美国ADP民间就业岗位料为增加10万个.定于周四揭晓的一周初请失业金和续领失业金报告,将带来就业状况的更多信息.一周初请失业金人口料降至41万人,前周为41.7万人.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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