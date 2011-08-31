〔中美贸易〕美国商务部将对中国镀锌钢丝和钢轮产品徵收反补贴税

路透华盛顿8月30日电---美国商务部周二宣布,对进口自中国的镀锌钢丝和某些钢轮产品徵收关税,以抵消中国政府的补贴.

商务部称,对镀锌钢丝徵收关税的税率从21.59-253.07%不等,钢轮产品的税率为26.24-46.59%.2010年美国进口价值约5,400万美元的镀锌钢丝和8,000万美元的钢轮产品.

今年稍早,商务部曾对中国出口的钻探管和木地板产品徵收反补贴税.但整体而言,2011年对中国徵收反倾销税和反补贴税的案件数量是近年来最低.

镀锌钢丝反补贴税是由五个州的企业组成之团体所提起的,其中包括Davis Wire Corp、Johnston Wire Technologies和Mid-South Wire Company等公司.

位于印第安纳州的Accuride Corporation和密西根州的Hayes Lemmerz International则提起钢轮产品案件.

美国商务部将在明年1月对上述两起反补贴税的税率做出最终决定.(完)