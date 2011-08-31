〔中美贸易〕美国商务部将对中国镀锌钢丝和钢轮产品徵收反补贴税

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透华盛顿8月30日电---美国商务部周二宣布,对进口自中国的镀锌钢丝和某些钢轮产品徵收关税,以抵消中国政府的补贴.
商务部称,对镀锌钢丝徵收关税的税率从21.59-253.07%不等,钢轮产品的税率为26.24-46.59%.2010年美国进口价值约5,400万美元的镀锌钢丝和8,000万美元的钢轮产品.
今年稍早,商务部曾对中国出口的钻探管和木地板产品徵收反补贴税.但整体而言,2011年对中国徵收反倾销税和反补贴税的案件数量是近年来最低.
镀锌钢丝反补贴税是由五个州的企业组成之团体所提起的,其中包括Davis Wire Corp、Johnston Wire Technologies和Mid-South Wire Company等公司.
位于印第安纳州的Accuride Corporation和密西根州的Hayes Lemmerz International则提起钢轮产品案件.
美国商务部将在明年1月对上述两起反补贴税的税率做出最终决定.(完)
--编译 李春喜;审校 沈以文
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。