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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:00 BJT

〔东京汇市〕欧元与美元承压,新西兰元等商品货币表现优异

* 欧元区主权债务担忧重燃,打压欧元

* 美联储会议记录显示温和立场,令美元承压

* 新西兰元等商品货币表现优异

* 关注美国ADP就业数据和芝加哥8月采购经理人指数(PMI)

路透悉尼8月31日电---欧元周三在亚洲交易时段早盘承压,因市场对欧元区主权债务担忧重燃;美元也走势困顿,之前公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)的8月9日会议记录提升了市场对出台更多刺激政策的预期.

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