〔东京汇市〕欧元与美元承压,新西兰元等商品货币表现优异

路透悉尼8月31日电---欧元周三在亚洲交易时段早盘承压,因市场对欧元区主权债务担忧重燃;美元也走势困顿,之前公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)的8月9日会议记录提升了市场对出台更多刺激政策的预期.