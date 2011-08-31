版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:28 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--8月31日

新股申购：

----------------------------------------------------------------------------------------------

网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

8/31 深 蒙 发 利 002614 3,000 52.00 45.61 广发证券 9/5

9/2 深 哈 尔 斯 002615 不超过2,280 -- -- 海通证券 9/7

9/5 深 巴安水务 300262 不超过1,670 -- -- 平安证券 9/8

9/5 深 通光线缆 300265 不超过3,500 -- -- 世纪证券 9/8

9/6 深 佳创视讯 300264 不超过2,600 -- -- 招商证券 9/9

9/7 深 隆华传热 300263 不超过2,000 -- -- 光大证券 9/13

9/7 沪 明泰铝业 -- 不超过6,000 -- -- 平安证券 9/13

9/7 深 丹邦科技 002618 不超过4,000 -- -- 国信证券 9/13

9/8 深 露笑科技 002617 3,000 -- -- 东兴证券 9/14

*9/9 深 长青集团 002616 不超过3,700 -- -- 兴业证券 9/15

新股上市:

----------------------------------------------------------------------------------------------

上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

8/31 深 新天科技 (300259.SZ) 1,520 21.90 50.93 海通证券

-- 深 新莱应材 300260 -- 27.00 46.63 长江证券

-- 沪 京 运 通 -- -- *42.00 *53.47 中信证券 9/1

-- 深 雅本化学 300261 -- 22.00 51.76 东方证券 9/1

注: 1. 本表包括新股发行及上市.

2. *代表新增内容.(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐