〔中国企业〕电子支付运营商连连科技拟第四季或明年初赴港IPO--IFR

路透8月31日电---据汤森路透旗下IFR报导，提供电子化支付服务的运营商--连连科技计划于第四季度或明年初在香港上市，募集资金约3亿美元。

瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次发行。

连连科技于2004年在浙江省成立，通过与各地的便利店和零售网点合作，拓展其主营的手机移动支付业务。

据报导，该公司已先後吸引了NEA、橡树资本、淡马锡、赛伯乐（中国）投资基金、北极光、美林等的投资。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)