〔中国企业〕电子支付运营商连连科技拟第四季或明年初赴港IPO--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月31日电---据汤森路透旗下IFR报导，提供电子化支付服务的运营商--连连科技计划于第四季度或明年初在香港上市，募集资金约3亿美元。
瑞银UBSN.VX(UBS.N)负责安排是次发行。
连连科技于2004年在浙江省成立，通过与各地的便利店和零售网点合作，拓展其主营的手机移动支付业务。
据报导，该公司已先後吸引了NEA、橡树资本、淡马锡、赛伯乐（中国）投资基金、北极光、美林等的投资。(完)
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--整理 乔艳红;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。