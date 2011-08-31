〔中国个股〕长江电力拟120亿元收购控股股东地下电站资产,首期76亿元

* 长江电力拟120亿元两批收购控股股东资产

* 首批交易价格76亿元

* 本次收购属此前承诺,短期对盈利增厚较少

路透上海8月31日电---中国最大的水电企业--长江电力股份有限公司(600900.SS)周三称,计划出资约120亿元人民币,分两批收购控股股东--长江三峡集团的地下电站资产,其中首期交易价格为76.36亿元.

刊登在上海证券交易所的公告显示,按照120亿元的预估收购价格和35.11亿千瓦时(KWH)的电量效益测算,预计地下电站资产全部收购後,长江电力每年将增加净利润96万元,增加每股收益0.0058分.地下电站收购後,如每超发1亿千瓦时(KWH)电量,可增加公司净利润约1,700万元.

上述资产最终收购价格预计约120亿元,长江电力将以现金方式支付.具体为:交割日当日按照该批地下电站资产交易价格的30%支付首期价款,剩馀价款作为其对长江三峡集团公司的负债,自交割日起一年内付清(含利息).

公告显示,第一批收购资产主要包括2011年投产的首批3台机组及已完建的公共设施及专用设备;第二批拟收购资产,则为2012年年底之前投产的3台机组及未完在建的部分公共设施.

长江电力表示,2009年公司实施重大资产重组时曾承诺在三峡工程地下电站首批机组投产发电前收购地下电站,本次收购是重大资产重组方案的後续工作.

三峡地下电站设计主要功能体现在汛期发电、检修与事故备用、电网调峰和环境效益等方面.

长江电力周二收报6.34元,最近三个月内累计下跌13.26%.(完)

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