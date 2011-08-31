版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 10:35 BJT

〔路透基点〕北京中铁润丰房地产开发完成11亿元三年期贷款--RLPC

路透香港8月30日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息称,北京中铁润丰房地产开发完成由中信银行牵头的11亿元人民币三年期贷款.

中国光大银行和深圳发展银行作为经理行加入,分别承担3亿元和2亿元人民币贷款.中信银行负责提供6亿元人民币.

利率为中国人民银行同期贷款基准利率的110%,所筹款项作房地产项目之用.

北京中铁置业提供贷款担保.8月15日举行签约仪式.

消息人士称,所募资金将投入北京顺义区多项住宅房地产项目.据顺义区政府官方网站信息显示,该公司六个主要住宅项目已在7月4日获得建设工程规划许可证.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐