〔路透基点〕北京中铁润丰房地产开发完成11亿元三年期贷款--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月30日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息称,北京中铁润丰房地产开发完成由中信银行牵头的11亿元人民币三年期贷款.
中国光大银行和深圳发展银行作为经理行加入,分别承担3亿元和2亿元人民币贷款.中信银行负责提供6亿元人民币.
利率为中国人民银行同期贷款基准利率的110%,所筹款项作房地产项目之用.
北京中铁置业提供贷款担保.8月15日举行签约仪式.
消息人士称,所募资金将投入北京顺义区多项住宅房地产项目.据顺义区政府官方网站信息显示,该公司六个主要住宅项目已在7月4日获得建设工程规划许可证.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。