〔美国债市〕大多数投资者维持对美国公债前景的中性看法--摩根大通

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月30日电---周二出炉的一项调查显示,大多数投资者对美国公债价格前景仍持中性看法,尽管指标公债收益率(殖利率)徘徊在历史低位附近.
摩根大通证券称,周一表示对美国公债持中性立场,即持有美债比例与投资组合基准相同的投资者比例下滑至83%,低于上周所及纪录水平85%.
表示对美国公债持偏空立场,即持有美债比重低于基准水平的投资者比例,则从上周的11%升至13%.
摩根大通并称,对美国公债持偏多立场,即美债配置比重高于基准水平的投资者比例维持在4%.
由于美国楼市和就业市场依然举步维艰,有迹象显示美国经济复苏正在丧失动能,且欧债危机蔓延的担忧不断,引发对美国公债的避险买盘,拖累公债收益率跌至较低水平.
指标10年期美国公债收益率US10YT=RR在8月稍早跌落至1.98%,为至少60年来的最低水平.该指标公债收益率周二报2.19%.(完)
--编译 肖群英;审校 郑茵
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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