〔美国债市〕大多数投资者维持对美国公债前景的中性看法--摩根大通

路透纽约8月30日电---周二出炉的一项调查显示,大多数投资者对美国公债价格前景仍持中性看法,尽管指标公债收益率(殖利率)徘徊在历史低位附近.

摩根大通证券称,周一表示对美国公债持中性立场,即持有美债比例与投资组合基准相同的投资者比例下滑至83%,低于上周所及纪录水平85%.

表示对美国公债持偏空立场,即持有美债比重低于基准水平的投资者比例,则从上周的11%升至13%.

摩根大通并称,对美国公债持偏多立场,即美债配置比重高于基准水平的投资者比例维持在4%.

由于美国楼市和就业市场依然举步维艰,有迹象显示美国经济复苏正在丧失动能,且欧债危机蔓延的担忧不断,引发对美国公债的避险买盘,拖累公债收益率跌至较低水平.

指标10年期美国公债收益率US10YT=RR在8月稍早跌落至1.98%,为至少60年来的最低水平.该指标公债收益率周二报2.19%.(完)