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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 10:10 BJT

〔路透基点〕台湾兆丰国际商业银行获委任安排佳邦科技15亿台币贷款案

路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士称,台湾兆丰国际商业银行已获委任,安排佳邦科技股份有限公司的15亿台币五年期贷款案.

该贷款案料将分为定期贷款和循环贷款两部分.募集资金用于资本支出和运营资金.

佳邦科技生产电路保护部件和天线,已在台湾证券柜台买卖中心挂牌.

--编译 肖群英;审校 李爽

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