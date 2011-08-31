〔路透基点〕台湾兆丰国际商业银行获委任安排佳邦科技15亿台币贷款案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月31日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士称,台湾兆丰国际商业银行已获委任,安排佳邦科技股份有限公司的15亿台币五年期贷款案.
该贷款案料将分为定期贷款和循环贷款两部分.募集资金用于资本支出和运营资金.
佳邦科技生产电路保护部件和天线,已在台湾证券柜台买卖中心挂牌.
--编译 肖群英;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。