〔欧洲金融〕欧洲金融机构对所持希腊公债价值减计幅度不够大--IASB

路透巴黎/伦敦8月30日电---国际会计准则理事会(IASB)周二表示,欧洲金融机构在近期的财报季期间,应计入更多希腊公债方面的损失.

IASB称,银行和保险商在第二季财报中,减计希腊公债价值的方式不一致.

IASB在致欧洲证券和市场管理局的信件中表示,一些公司使用了内部模型,而没有依据市场价格计算所持希腊公债的公允价值.

部分公司声称,之所以进行这种操作,是因为希腊债券市场上的流动性不足.对此IASB予以反对.IASB主席Hans Hoogervorst称,"尽管希腊公债交易活动减少,但交易仍在进行."

IASB的信件并未具体指明是哪些国家和银行.该信件被曝光後于周二在其网站上公布.

据金融时报引述不具名消息人士称,此举主要是针对法国最大上市银行法国巴黎银行(BNPP.PA)和该国保险商CNP Assurances(CNPP.PA)所采用的会计方法.这两家公司均使用其自身估值模型,而不是市场价格.(完)