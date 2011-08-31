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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:39 BJT

〔中国个股〕葛洲坝拟合并转让所持四家电力企业股权,挂牌价格1.86亿元

路透北京8月31日电---中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)拟合并转让所持四家电力企业股权,在产权交易所的合计挂牌价格为1.86亿元人民币.

周三刊登在产权交易所的公告显示,葛洲坝此次拟转让的标的包括:葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司60%股权、葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司80%股权、葛洲坝湖北南河水电开发有限公司51%股权、葛洲坝张家界水电开发有限公司70%股权.

公告并称,意向受让方应为国有或国有控股企业法人;意向受让方或其实际控制人注册资本金不低于10亿元人民币,且须具有水利水电工程施工总承包特级资质.

葛洲坝为中国葛洲坝集团公司控股的上市公司,公司三大主业包括,建筑工程及相关工程技术研究勘察设计及服务、水电投资建设与经营、房地产开发经营.(完)

更多详情,请点选北京产权交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯

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