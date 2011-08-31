〔中国个股〕葛洲坝拟合并转让所持四家电力企业股权,挂牌价格1.86亿元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月31日电---中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)拟合并转让所持四家电力企业股权,在产权交易所的合计挂牌价格为1.86亿元人民币.
周三刊登在产权交易所的公告显示,葛洲坝此次拟转让的标的包括:葛洲坝湖北寺坪水电开发有限公司60%股权、葛洲坝重庆大溪河水电开发有限公司80%股权、葛洲坝湖北南河水电开发有限公司51%股权、葛洲坝张家界水电开发有限公司70%股权.
公告并称,意向受让方应为国有或国有控股企业法人;意向受让方或其实际控制人注册资本金不低于10亿元人民币,且须具有水利水电工程施工总承包特级资质.
葛洲坝为中国葛洲坝集团公司控股的上市公司,公司三大主业包括,建筑工程及相关工程技术研究勘察设计及服务、水电投资建设与经营、房地产开发经营.(完)
更多详情,请点选北京产权交易所网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。