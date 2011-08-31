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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:47 BJT

〔中国个股〕贵州茅台将投资10亿元,新增2,500吨茅台酒技术改造项目

路透上海8月31日电---中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周三公告称,决定投资10.19亿元人民币,实施"十二五"(2011-2015年)万吨茅台酒工程第二期新增2,500吨茅台酒技术改造项目.

公告指出,该项目完工交付投产後,根据茅台酒生产成本、销售等现行价格因素预测,2,500吨茅台酒正常生产,每年销售收入可达21亿元,税金5亿元,利润总额10.51亿元(含税).

此外,项目投资利税率达到151.10%,投资利润率为85%(包括已建成的配套辅助设施投资),静态投资回收年限7.13年(包括建设贮存期5年).

同时公布的半年报显示,该公司上半年实现净利49.1亿元,同比增长58.3%.

贵州茅台周二收报214.82元,过去一个月上涨3.93%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

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--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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