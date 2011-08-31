〔中国个股〕贵州茅台将投资10亿元,新增2,500吨茅台酒技术改造项目

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月31日电---中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)周三公告称,决定投资10.19亿元人民币,实施"十二五"(2011-2015年)万吨茅台酒工程第二期新增2,500吨茅台酒技术改造项目.
公告指出,该项目完工交付投产後,根据茅台酒生产成本、销售等现行价格因素预测,2,500吨茅台酒正常生产,每年销售收入可达21亿元,税金5亿元,利润总额10.51亿元(含税).
此外,项目投资利税率达到151.10%,投资利润率为85%(包括已建成的配套辅助设施投资),静态投资回收年限7.13年(包括建设贮存期5年).
同时公布的半年报显示,该公司上半年实现净利49.1亿元,同比增长58.3%.
贵州茅台周二收报214.82元,过去一个月上涨3.93%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。