(重发)《即时观点》日本7月工业生产增幅逊于预期,显示震後复苏动能下降

(重发以补充市场反应和背景资料)

路透东京8月31日电---日本政府周三公布数据显示,日本7月工业生产增长0.6%,增幅逊于预期,显示震後经济复苏在丧失动能,因日圆升值以及全球需求减速令前景笼罩阴霾.

关键点:

--日本经济产业省公布的数据显示,7月工业生产增长0.6%,低于路透预估的增长1.5%,6月增幅为3.8%.

--受访制造商预计,8月工业生产将增长2.8%,9月将下降2.4%.

以下为分析师评论摘要:

三井住友资产管理资深分析师HIROAKI MUTO:

由于全球经济放缓,看起来工业生产丧失动能.

这就是地震後快速V形复苏的代价.由于海外需求稳定,接近今年底时产出可能再度回温,不过这种趋势将不会那麽强劲.

出口带动的日本经济复苏仍未改变,不过动能不太强劲.

无论如何,政府将第三度追加预算支应重建工作,这将有助于经济.

对日本央行而言,由于日圆仍然强势,央行可能从9月开始通过购买更多资产来再度放宽政策.

SMBC日兴证券首席市场分析师岩下真理:

日本工业生产勉强实现连续四个月增长,但7月数据逊于预估,可能受到限电措施的影响.预料9月工业生产降幅超过预估,这将迫使10-12月工业生产预估数据进行修订,因7-9月数据肯定会相当不错.而在进入第四季度前,这是一个令人担忧的迹象.

从事後看,除了电力受限外,7月工业数据疲软可能反映美国经济减缓引发日本出口疲软.例如,近期公布的美国生产数据黯淡.而9月生产预估低迷,缘于预期出口减速,而不是生产能力不足.

三菱UFJ证券资深经济分析师鹿野达史:

一些人可能会指出节电的影响,或最新公布的数据疲弱显示海外经济放缓,以及9月预估欠佳这些因素.

就汽车行业来看,企业很可能获得动能,而非失去动能...海外而言,美国的硬数据持续坚挺,而中国等国的经济领先指标愈发强劲.

一些人可能会关注今天的数据,并会担忧经济前景.不过我们认为,经济情况到秋季或将改善,从而让人们改变现有观点.

市场反应:

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--参看日股新闻请点选[.TCN],日经指数报价请点选.N225.

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相关背景:

--周二公布的数据显示,日本7月零售销售连续两个月上升,家庭支出跌幅则放缓,显示消费者信心有所改善.[ID:nCN1931345][ID:nCN1931315]

--日本众议院周二通过野田佳彦担任新首相,将成为日本五年来的第六任首相.野田佳彦主张财政严谨和加税,以控制日本不断膨胀的债务,但他是否能够克服国会朝野对立和党内严重不和等阻力,解决众多经济顽疾,外界还非常怀疑.[ID:nCN1931925]

--3月的地震、海啸和核灾令日本经济再滑入衰退.随着出口和生产恢复灾前水准,本季经济预计为增长1.2%.

--日本央行总裁白川方明曾暗示,若经济复苏前景受威胁,央行已准备好再放宽货币政策.央行将于9月6-7日召开会议.(完)

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