〔中国个股〕Rothschild持有中青旅逾5%股份,未来拟继续增持(更新版)

(新增更多细节和背景)

* Rothschild香港已持有中青旅逾5%股份

* 未来拟继续增持

* 增持目的是为获取投资收益

路透上海8月31日电---大名鼎鼎的洛希尔(罗斯柴尔德)家族旗下公司出手举牌A股上市公司.Rothschild资产管理香港公司周三公告称,已持有中青旅控股股份有限公司(600138.SS)超过5%股份,未来12个月公司拟继续增持.

Rothschild香港公司受托管理专注投资于亚洲市场(日本除外)的法国开放式基金,公告明确指出,此次增持目的是为获取投资收益.

公告指出,Rothschild香港公司已通过另一名合格境外机构投资者(QFII)的投资配额买与参与凭证,导致截止8月30日其持有中青旅的股份达到5.06%.

参与凭证是一种股票投资,这种买卖方式可以令海外投资者得以透过合格外资机构匿名、间接地买卖股票.公告称,Rothschild持有的中青旅股份中,有903.17万股(占总股本的2.17%)为参与凭证方式,剩馀为通过QFII的投资配额买入.

洛希尔家族控股的爱德蒙得洛希尔银行已于2006年获得1亿美元的QFII额度.该银行是一家以私人银行和资产管理为主要业务的金融集团.

Rothschild香港公司目前还持有柳州化工(600423.SS)6.65%股份,并持有大亨饮品(0209.HK),中核国际(2302.HK)等四家香港上市公司股权超过5%.

中青旅昨日收报16.06元,过去一个月累计上涨10%.(完)