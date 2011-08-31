〔中股业绩〕中国建筑上半年净利同比大增逾四成,未来有望持续增长(更新版)

(新增投行报告及背景)

* 中国建筑上半年净利同比大增40.9%

* 受益于房建等业务快速增长,成本控制良好

* 分析师预计未来业绩将持续增长

* 目前估值偏低,建议可逢低吸纳

路透北京8月31日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)上半年业绩增长强劲,得益于房建、地产等业务的快速增长,成本和费用则得到良好控制.

分析师认为,公司现金流充裕,在保障房建设领域颇具优势,且估值偏低,可逢低吸纳.

周三稍早公布的中报显示,中国建筑上半年实现净利润65.29亿元人民币,同比增长40.9%;实现营业收入2,182.7亿元,同比增长37.9%,;每股收益达0.22元.

"保障性住房是贯穿2011年乃至十二五(2011-2015年)期间的投资主题之一,与其它地产公司相比,公司现金流充裕,且在保障性住房领域拥有'建筑+地产'的优势."中金在研究报告中指出.

报告并称,目前中国建筑估值处于建筑和地产板块的底部,维持"推荐"的投资评级,建议投资者逢低吸纳.但要留意房地产政策调控带来房建及房地产增长不确定性的风险.

海通证券则给予"买入"评级,并预计2011、2012和2013年的每股收益分别为0.41元、0.54元和0.67元,而考虑到未来两年公司净利润将超过20%的复合增长,保守考虑,给予公司今年12倍的动态市盈率,目标价为4.92元.

中报显示,上半年从营业收入看,其房地产建设收入占比77%,基建和地产分别占11.8%和9.4%,不过从对营业利润贡献看,地产业务占比达47.5%,房建部分为34.7%.

地产方面,中国一线城市上半年销售面积呈现下降现象,不过全国性地产公司可利用地区布局优势和成熟的营销手段,仍保持销量和销售面积的较快增长.

上半年公司地产业务销售额创历史新高,达到490亿元,增长81.8%;销售面积361万平方米,增长37.2%.新增土地储备约1,465万平方米,6月底拥有土地储备约6,357万平方米.

截止6月底,中国建筑参与保障房建设的总建筑面积达到1,915万平方米.其中,公司建设施工的保障房建筑面积约为1,354万平方米,参与方式较多,包括有限价开发或商品住宅混合开发、服务(成本+酬金)、BT(建设+转让)、BOT(建设+运营+转让)、城市综合开发五种.

中国建筑周三早盘跌0.28%至3.5元,过去一个月累积下跌3.6%.

**寻找行业整合机会**

由于中国上半年固定资产投资继续保持较快增长,增速达25.6%,因此全国建筑业总产值增长26%,为类似中国建筑这样的大型企业快速扩张创造条件.

展望下半年,中国建筑称,面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况及新问题,公司将重点发展公司核心业务,并积极寻找行业整合机会.有信心超额完成全年合同额6,900亿元和营业收入4,000亿元的经营目标.

中信证券的报告认为,公司建筑转型初见成效,专业公司快速崛起,城市综合开发建设、城乡统筹综合开发建设等商业模式逐渐成熟,房建业务坚持高端营销模式,基建重点拓展路桥市场,勘察设计大单占比提高.

预测其2011、2012和2013年的净利润分别为114、146和179亿元,维持目标价5.70元和"买入"评级.

中国建筑今年上半年新签合同额4,861亿元,再创历史新高,同比增59.6%;待施合同跨万亿元大关,同比大增86%.

中国建筑亦是知名房地产公司中国海外(0688.HK)和中国建筑国际(3311.HK)的控制人.中国海外上半年实现57.7亿元净利.(完)

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