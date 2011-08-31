〔表格〕中国长江电力上半年实现净利26.86亿元,同比增长35.54%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月31日电---中国最大的水电企业--长江电力股份有限公司(600900.SS)周三发布业绩报告如下:
2011年1-6月 2010年1-6月
营业收入(亿元) 83.36 78.97
净利润(亿元) 26.86 19.82
基本每股收益(元) 0.1628 0.1201
长江电力表示,净利润变化的主要原因为本期处置部分可供出售金融资产使得投资收益同比增加,以及债务规模压缩、债务结构优化使得财务费用同比减少.
此外,长江电力还计划出资约120亿元人民币,分两批收购控股股东--长江三峡集团的地下电站资产,其中首期交易价格为76.36亿元.[ID:nCN1934453]
长江电力周二收报6.34元,最近三个月内累计下跌13.26%.(完)
参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。