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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:39 BJT

〔表格〕中国长江电力上半年实现净利26.86亿元,同比增长35.54%

路透上海8月31日电---中国最大的水电企业--长江电力股份有限公司(600900.SS)周三发布业绩报告如下:

2011年1-6月 2010年1-6月

营业收入(亿元) 83.36 78.97

净利润(亿元) 26.86 19.82

基本每股收益(元) 0.1628 0.1201

长江电力表示,净利润变化的主要原因为本期处置部分可供出售金融资产使得投资收益同比增加,以及债务规模压缩、债务结构优化使得财务费用同比减少.

此外,长江电力还计划出资约120亿元人民币,分两批收购控股股东--长江三峡集团的地下电站资产,其中首期交易价格为76.36亿元.[ID:nCN1934453]

长江电力周二收报6.34元,最近三个月内累计下跌13.26%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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