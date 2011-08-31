〔全球油料作物〕中国将增加大豆进口,因库存少且产量或不足--油世界

路透汉堡8月30日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周二预测,中国将增加大豆的采购,因库存少且大豆产量低于预期.

"未来几周和几个月中国的大豆购买可能增加,"油世界称,"2011年初以来国内进口大豆库存一直在减少,因为进口下降而压榨持续上升."

8月22日的中国官方数据显示,2011年1-7月中国大豆进口量同比下降5.5%,尽管7月进口同比增长8%,较6月增加24%.中国在8月亦公布标售400万吨国储大豆的计划.

油世界称,售储显示中国政府希望刺激更多大豆压榨,提供豆油和豆粕产量,以遏制食品价格的涨势.

"另外,今年中国大豆产出可能低于预期,促进进口需求增长,"油世界表示,"归因于种植减少以及近期主要产区的乾旱气候,主要是黑龙江.今年(2011/12年度)大豆产量可能低于我们预估的1,370万吨."(完)