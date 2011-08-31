《中国报摘》--其他报纸重要消息8月31日(I)

**上海证券报**

--8月中旬起,中国《商业银行资本管理办法(徵求意见稿)》公开徵求意见.据悉,经过两轮意见徵求,办法在资本计量和风险资产计量上,对银行的影响都要较此前预期小得多.

--随着中小板蒙发利发行价的确定,今年1-8月份A股市场首次公开发行(IPO)融资合计已达2,007亿元人民币,较去年同期下降约42%.去年1-8月两市IPO融资合计为3,489亿元.

--据悉,虽然环渤海动力煤价格指数已经连续8周下降,但8月下旬以来,山西省一些地区的煤炭价格却率先上涨,涨幅在30元/吨左右.煤炭市场专家李朝林表示,山西这次煤炭涨价或成为进入冬季前煤炭价格上涨的序曲,可能成为今年煤炭市场价格上涨的助推剂.

**人民日报**

--中国人民银行行长助理李东荣周二称,社保卡不仅在社会保障领域发挥作用,今後还将具有金融功能,可依托银行现已遍布全国的支付结算网络,为参保人实现持卡缴费、待遇领取、费用结算支付以及异地资金划拨等提供支付结算手段,其金融应用为人民币借记应用.

--上市公司陆续公布的中报折射出一些隐忧,近四个季度以来,上市公司的存货总额逐季攀升.高位库存水平、现金流状况紧张等问题可能导致非金融上市公司面临收入和利润率双下降困境.

**第一财经日报**

--工商银行(1398.HK)(601398.SS)上海市分行、交通银行(601328.SS)(3328.HK)上海市分行对上海张江高科技园区提供总额为400亿元的信贷支持.

--上半年,北京银行(601169.SS)实现净利润同比增长逾三成,不良贷款馀额和不良贷款率"双降",但资本充足率、核心资本充足率分别为12.27%、9.68%,较去年年末分别下降0.35和0.83个百分点.

--南京银行(601009.SS)、宁波银行(002142.SZ)和北京银行(601169.SS)中报显示,上市城商行上半年净利润均取得较快增长,但紧缩政策仍使各行信贷投放持续放缓,资本充足率出现全面下滑的压力.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/李宏薇/赵红梅; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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