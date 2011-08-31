〔全球金市〕现货金下跌0.5%,上日因疲弱数据而上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月31日电---现货金周三下跌0.5%,上日曾录得2.6%的涨幅,因美国公布的消费者数据令人失望,以及欧元区经济信心低落,提振了对黄金的避险买需.
**基本面**
0020GMT,现货金XAU=下跌0.5%,报每盎司1,828.99美元.美国期金GCcv1上涨0.1%,报每盎司1,831.70美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。