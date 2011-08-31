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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:44 BJT

〔全球金市〕现货金下跌0.5%,上日因疲弱数据而上涨

路透新加坡8月31日电---现货金周三下跌0.5%,上日曾录得2.6%的涨幅,因美国公布的消费者数据令人失望,以及欧元区经济信心低落,提振了对黄金的避险买需.

**基本面**

0020GMT,现货金XAU=下跌0.5%,报每盎司1,828.99美元.美国期金GCcv1上涨0.1%,报每盎司1,831.70美元.

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