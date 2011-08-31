〔香港新股〕京能清洁能源最快9月下旬重启IPO--IFR

路透8月31日电---据汤森路透旗下IFR报导，北京京能清洁能源最快将于9月下旬重启香港上市交易。

目前该公司更新财务数据的任务即将完成，并将在完成後立即参加港交所聆讯。

京能今年6月曾尝试募资49亿港元（6.28亿美元），但由于市况不佳而暂缓发行。

中银国际、巴克莱资本(BARC.L)、高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX任全球协调人，并与麦格理(MQG.AX)一起担任联席主承销商。(完)

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