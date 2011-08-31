〔香港新股〕京能清洁能源最快9月下旬重启IPO--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月31日电---据汤森路透旗下IFR报导，北京京能清洁能源最快将于9月下旬重启香港上市交易。
目前该公司更新财务数据的任务即将完成，并将在完成後立即参加港交所聆讯。
京能今年6月曾尝试募资49亿港元（6.28亿美元），但由于市况不佳而暂缓发行。
中银国际、巴克莱资本(BARC.L)、高盛(GS.N)和瑞银UBSN.VX任全球协调人，并与麦格理(MQG.AX)一起担任联席主承销商。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 乔艳红;审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。