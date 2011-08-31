〔全球油料作物〕马来西亚棕榈油出口8月料创新高--油世界

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透汉堡8月30日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周二表示,马来西亚8月棕榈油出口料持于高位,因棕榈油价格低于豆油催生需求.
由于马来西亚等主要产国库存量大,今年迄今棕榈油价格已经跌落约20%.
但仍见到出口需求旺盛,"马来西亚出口本月可能创新高,"油世界称.
马来西亚出口销售是全球棕榈油价格的一个关键价格因素.
油世界称,精炼、脱色并除臭後的棕榈油较阿根廷豆油每吨仍便宜75-95美元左右,尽管价差较7月时的121美元已经缩小.
油世界补充道,中国8月也可能增加棕榈油的进口.(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。