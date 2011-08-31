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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:58 BJT

〔全球油料作物〕马来西亚棕榈油出口8月料创新高--油世界

路透汉堡8月30日电---总部位于汉堡的油籽行业刊物油世界周二表示,马来西亚8月棕榈油出口料持于高位,因棕榈油价格低于豆油催生需求.

由于马来西亚等主要产国库存量大,今年迄今棕榈油价格已经跌落约20%.

但仍见到出口需求旺盛,"马来西亚出口本月可能创新高,"油世界称.

马来西亚出口销售是全球棕榈油价格的一个关键价格因素.

油世界称,精炼、脱色并除臭後的棕榈油较阿根廷豆油每吨仍便宜75-95美元左右,尽管价差较7月时的121美元已经缩小.

油世界补充道,中国8月也可能增加棕榈油的进口.(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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