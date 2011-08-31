〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,因原油库存增幅大于预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月31日电---美国原油期货周三下跌,本月料将录得7.7%的跌幅,为5月以来最大,因市场担忧美国面临另一次衰退和欧债危机将打压能源需求.
一份行业报告显示,上周美国原油库存增幅大于预期,引发原油期货自三周高位的结算价下跌.
投资者也在关注大西洋和加勒比海西北部产生的风暴,害怕会引发供应中断.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。