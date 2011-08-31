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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:59 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货下跌,因原油库存增幅大于预期

路透新加坡8月31日电---美国原油期货周三下跌,本月料将录得7.7%的跌幅,为5月以来最大,因市场担忧美国面临另一次衰退和欧债危机将打压能源需求.

一份行业报告显示,上周美国原油库存增幅大于预期,引发原油期货自三周高位的结算价下跌.

投资者也在关注大西洋和加勒比海西北部产生的风暴,害怕会引发供应中断.

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