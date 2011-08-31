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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 09:01 BJT

〔表格〕中国铁建上半年实现净利36.39亿元,同比略增7.73%

路透上海8月31日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周三公布业绩如下:

2011年1-6月 2010年1-6月

营业收入(亿元) 2,114.06 1.793.20

净利润(亿元) 36.39 33.78

基本每股收益(元) 0.29 0.27

中国铁建并称,上半年新签合同金额额2,051.09亿元,同比下降34.56%.其中主要项目--工程承包当期新签合同金额1,573亿元,同比下降45.21%.

中国铁建A股周二收报4.74元,过去三个月累计下跌22.42%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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