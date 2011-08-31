〔表格〕中国铁建上半年实现净利36.39亿元,同比略增7.73%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月31日电---中国工程承包商--中国铁建股份有限公司(601186.SS)(1186.HK)周三公布业绩如下:
2011年1-6月 2010年1-6月
营业收入(亿元) 2,114.06 1.793.20
净利润(亿元) 36.39 33.78
基本每股收益(元) 0.29 0.27
中国铁建并称,上半年新签合同金额额2,051.09亿元,同比下降34.56%.其中主要项目--工程承包当期新签合同金额1,573亿元,同比下降45.21%.
中国铁建A股周二收报4.74元,过去三个月累计下跌22.42%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。