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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 09:08 BJT

〔中股业绩〕国电电力上半年实现净利润11.40亿元,同比增长9.41%

路透北京8月31日电---中国大型电力公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)发布2011年半年报显示,上半年实现净利润11.40亿元人民币,同比增长9.41%.

2011年1-6月 2010年1-6月

营业收入(亿元) 237.02 189.81

净利润(亿元) 11.40 10.42

基本每股收益(元) 0.074 0.084

半年报并称,公司主营业务中电力行业营业收入为206.17亿元,同比增长21.46%,营业利润率同比增长3.13个百分点.

报告还表示,目前,公司将此前发行30亿A股募资净额93.08亿元中的近5亿元逐步投资于大连开发区热电联产项目.此外还将不超过31,718万元(含利息)闲置资金暂时用于补充公司流动资金,时间不超过6个月.

国电电力周二收报2.49元,近一个月累计下跌逾9%.(完)

参看详情,可点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 钟华; 审校 乔艳红

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