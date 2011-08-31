〔中股业绩〕国电电力上半年实现净利润11.40亿元,同比增长9.41%

报告还表示,目前,公司将此前发行30亿A股募资净额93.08亿元中的近5亿元逐步投资于大连开发区热电联产项目.此外还将不超过31,718万元(含利息)闲置资金暂时用于补充公司流动资金,时间不超过6个月.