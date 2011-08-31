〔中股业绩〕国电电力上半年实现净利润11.40亿元,同比增长9.41%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月31日电---中国大型电力公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)发布2011年半年报显示,上半年实现净利润11.40亿元人民币,同比增长9.41%.
2011年1-6月 2010年1-6月
营业收入(亿元) 237.02 189.81
净利润(亿元) 11.40 10.42
基本每股收益(元) 0.074 0.084
半年报并称,公司主营业务中电力行业营业收入为206.17亿元,同比增长21.46%,营业利润率同比增长3.13个百分点.
报告还表示,目前,公司将此前发行30亿A股募资净额93.08亿元中的近5亿元逐步投资于大连开发区热电联产项目.此外还将不超过31,718万元(含利息)闲置资金暂时用于补充公司流动资金,时间不超过6个月.
国电电力周二收报2.49元,近一个月累计下跌逾9%.(完)
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--发稿 钟华; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。