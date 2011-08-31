野田佳彦改口,承认二战甲级战犯是战争罪犯

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京/北京8月30日电---日本新首相野田佳彦周二称，他将坚持往届政府的决定，即承认二战甲级战犯为战争罪犯，此番表态较以往有所转变，看来是为了避免与中国发生冲突。
中国国务院总理温家宝电贺野田佳彦当选首相，同时强调希望改善中日关系。
野田佳彦近期曾重申，根据日本国内法律，被远东国际军事法庭判定的日本二战甲级战犯不是“战争罪犯”。他还曾表示，中国军事实力迅速提升，海军活动扩张，构成严重的地区威胁。
野田佳彦周二当选日本新首相後在新闻发布会上表示，作为政府成员，他在前述战犯问题上的立场与政府一致。
野田佳彦称，“日本政府(2005年)声明，确认了日本基于特定法律解释(在该问题上)的法律立场。我是政府一员，将与该声明保持一致......我希望与中国和韩国等亚洲国家保持双赢关系。”
据新华社报导，温家宝在贺电中称：“发展长期稳定、睦邻友好的中日关系，符合两国和两国人民的根本利益，也有利于亚洲乃至世界的和平、稳定与繁荣。”
温家宝还表示，“中日关系面临进一步发展的重要机遇，希望双方共同努力，推进各领域交流与合作，不断深化中日战略互惠关系。”(完)
编译：黎黎 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。