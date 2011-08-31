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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 08:58 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国大族激光(002008.SZ)5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承销

鹏博士(600804.SS)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承销

湖南湘投控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建行和恒丰银行主承销

兵器工业集团15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),建行和招行主承销

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二、新债上市:

中国人民银行10亿元一年期央票1101066,参考收益率3.5840%

中国进出口银行200亿元七年期固息金融债110315,票面利率4.49%

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三、缴款:

央行10亿元一年期央票1101066,发行价96.54元

河南万基铝业8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180137,票面利率7.55%

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四、还本付息:

财政部200亿元10年期浮息国债(一年定存基准)010009到期兑付,基本利差0.52%

财政部331.1亿元七年期固息国债060013付息,票面利率2.89%

内蒙古自治区27亿元三年期固息地方债094502付息,票面利率2.36%

吉林省25亿元三年期固息地方债094802付息,票面利率2.36%

黑龙江省30亿元三年期固息地方债094902付息,票面利率2.36%

广西自治区30亿元三年期固息地方债096502付息,票面利率2.36%

无锡国联发展集团10亿元三年期中票0982118付息,票面利率4.60%

本溪北营钢铁集团15亿元三年期中票1082143付息,票面利率3.37%

中国铁建(601186.SS)(1186.HK)50亿元五年期中票1082144付息,票面利率3.78%

深圳能源(000027.SZ)20亿元三年期中票1082145付息,票面利率3.80%

华电国际(1071.HK)(600027.SS)24亿元五年期中票1082146付息,票面利率3.78%

攀钢集团20亿元三年期中票1082147付息,票面利率4.05%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--财政部通知称,将加快修订资源税暂行条例、房产税暂行条例、印花税暂行条例、城市

维护建设税暂行条例、船舶吨税条例等税收行政法规,研究制定环境税法等财税法律法规,

并推进国债市场化改革.

--中国商务部周二称,上周(8月22-28日)商务部重点监测的食用农产品和生产资料价格较

前一周小幅上涨,其中蔬菜价格继续上涨,肉类价格继续小幅上涨.[ID:nCN1933085]

国家统计局9/9公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年7月7.5%)

8月居民消费价格指数(CPI) (2011年7月6.5%)

1-8月固定资产投资 (2011年1-7月25.4%)

8月社会消费品零售总额 (2011年7月17.2%)

8月工业增加值 (2011年7月14.0%)

中国海关9/10公布8月进出口贸易数据

国家统计局9/18公布8月房地产价格统计信息

9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 (2011年1-7月28.3%)

============================================================================(完)

--整理 李宏薇; 审校 钟华/冉莹

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