〔中国个股〕宏达股份投105亿元建钼铜深加工项目,新增40万阴极铜产能

路透上海8月31日电---中国大型铅锌生产企业四川宏达股份有限公司(600331.SS)周三公告称,计划由全资子公司四川宏达钼铜公司投资建设钼铜多金属资源深加工项目,总投资达104.8亿元人民币,将新增40万吨阴极铜和4万吨钼(金属量)产能.公司预计达产後年销售收入达346.9亿元,净利13.8亿元.

项目将分两期建设,每期建设期为两年,预计2015年可建成投产.一期规模为2.5万吨钼铁/年和7,516吨三氧化钼,20万吨阴级铜/年;二期再增加3万吨高纯三氧化钼,20万吨阴极铜/年的产能.

公告指出,根据可研报告,项目资本金总额需要41.2亿元.而公司在一期项目中需要长期借款50.3亿元,二期需长期借款13.4亿元,公司以未分配利润、可用于还款的折旧费和摊销费等来偿还借款资金.

在项目的原料来源方面,4万吨钼金属量计划全部来自于关联方自有矿山和其他战略合作方,40万吨铜金属量中50%计划来自于国内关联方自有矿山和其他战略合作方,50%计划来自于海外战略合作方.

另外,投资该项目,可以统筹考虑宏达股份现有磷化工企业的供热、供电和硫酸需求,项目投产後现有的磷化工系统可关闭硫磺制硫酸以及供热系统,由价格低廉和质量优良的铜冶炼副产品--烟气制取的硫酸替代,不仅优化了新老企业的产品布局和资源配置,而且可进一步提高生产效率,节约成本.

宏达股份周二收报12.65元,过去一个月累计下跌8.7%.(完)