《全球经济分析》人民币可能在10年之内挑战美元的全球储备货币地位

* 贸易中使用人民币情况日益普遍,显示出更大的趋势

* 中国经济和贸易影响力,将推进人民币在国际间的角色

* 危机给予中国在海外推广人民币的契机

全球经济记者 魏伦 编译 吴云凌

路透伦敦8月30日电---西方担心权力正在不可阻挡地向东方转移,这里还有一个大胆的预测来强化这种忧虑:中国的人民币最快在下个10年将取代美元成为全球首要的储备货币.

中国政府自2009年以来一直在推动贸易结算中人民币的跨境使用.随之而来的香港人民币存款扩增使得人民币债券市场得以发展壮大.

人民币国际化带来诸多金融和政治利益,特别是能够让中国推动世界其他国家对人民币的使用,而不是累积越来越多的外币头寸,尤其是不得人心的美元.

但一直以来外界的共识是,中国会依循惯例谨慎行事.不喜冒险的中国统治阶层会牢牢管控资本,进而保留对汇率和利率的控制,阻止人民币成为真正的国际货币.

彼得森国际经济研究所高级研究员Arvind Subramanian却有另一番见解.

他在新书《Eclipse: Living in the Shadow of China's Economic Dominance》中写道,"与当前的认识相比,中国经济占据主导地位的那一天会更快到来,而且优势更加广泛,涵盖产出、贸易和货币."

Subramanian用上溯到1870年的各国在全球国内生产总值(GDP)、贸易和资本净出口中的权重指数计算得出,中国已近乎超越美国成为全球头号经济体.保守估计,中国将很快占据无可辩驳的领导地位.

"到2030年,中国将复制美国在1970年代和英国在1870年前後成为经济霸主的历史.这种经济主导反过来将较现在预期更快地把人民币推上首要储备货币的宝座,"他写道.

根据知名经济史学家Barry Eichengreen的观点,美国超越英国成为全球头号经济大国後的10年内,美元就取代英镑成为主要的全球货币,因此人民币登顶之日可能会在10年之内出现.

**政治出口**

Subramanian在电话采访中表示,人民币的崛起不是注定的.严格地说,中国需要解除对外资以纯金融目的涉足人民币的限制;该国还要增进国内市场的深度和透明度,以赢得国际投资者的信任.

Subramanian坦言,中国的改革者还没让人心服口服;政府依然固守依赖出口的经济模式.这种模式曾经成功催动经济的强劲增长,进而巩固了共产党的统治地位.

但他指出,奉行重商主义的代价越来越明显:2008年底出口滑坡期间,数以百万计的中国工厂工人失业;而汇率被人为压低部分导致了通胀的加剧.

Subramanian的中心论点是推进当前的人民币自由化并最终让人民币可自由兑换,将为中国领导层提供一个退出重商主义的政治出口.

"汇率上升会让出口商叫苦连天,但至少领导层可以说'瞧瞧我们的巨大成就:我们让人民币超越美元,成为全球头号货币'.我认为,从国内政界的角度来看,民族主义是他们可以打的一张王牌,"Subramanian称.

西班牙BBVA银行驻香港首席新兴市场分析师Alicia Garcia-Herrero同样认为,人民币会比预想的更快成为储备货币,在央行和其他官方机构中广泛使用.

通过与泰国及其货币泰铢作类比,她说即便中国不全面解除资本管制,人民币也能够实现自由兑换.

"如果中国避免大规模资本流入,这会在五年内实现.五年前你还不敢想象人民币债券市场如今的情景,"Garcia-Herrero称,"趋势非常明朗."

**长远谋划**

Garcia-Herrero称,中国领导层正通过推进人民币在海外的使用,把握在亚洲扎根的机会.此时正值美国、欧洲和日本均因全球金融危机冲击而呈现疲态.

但她称,北京也在为今後中国成为净债务国作长远打算.中国的外汇储备规模位居世界第一.

"如果拥有储备货币,那麽本币在国际中的运用越广,特别是官方用途,那麽其他国家就越有可能借钱给你.美国就是这样,"Garcia-Herrero称.

"这是很长,很长时期内的一门重要课程,因此必须提前就做好准备."

与此同时,观察中国的人士预测,越来越多的中国贸易将以人民币开单和结算.

南非标准银行分析师Simon Freemantle和Jeremy Stevens相信,到2015年,40%的中非贸易将以人民币结算,其规模相当于1,000亿美元,超过2010年双边贸易的总额.

中国或整体新兴市场将不可阻挡地崛起,这样的乐观预测也引来异议,即用历史趋势来推断不确定的未来,是充满危险的.

Subramanian在他的书里适时地提出告诫.但无论如何,他得出的结论是,2030年的经济世界与如今将有天壤之别,因为更贫穷、人口众多的国家增长步伐快过发达经济体.

"一个重要讯息是,占据主导的西方将不得不开始调整适应地位相对下滑但未必绝对衰落的新现实,"他写道,"特别是,美国的经济主导和霸权地位将面临崛起中国的挑战."(完)