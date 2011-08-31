〔金砖国家〕8月30日股汇市收盘纵览

路透8月31日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月30日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.09%,报1013.68点.

中国股市:中国股市沪综指受外盘提振高开後,午盘一路振荡回落最终翻绿收跌.时近月末银行资金处于短暂紧张状态,加之央行拓宽存款准备金存缴范围的消息继续发酵,加深市场流动性忧虑.分析师预计,大盘短线仍以盘整走势为主. 沪综指.SSEC收报2,566.595点,跌9.818点,或0.38%.早盘一度上冲至2,615.14的日内最高,日间最大振幅达2%.[.SSCN]

香港股市:连续第二天上涨,受中国相关股票提振,成交量为逾两周最高.成交量触及8月9日以来最高,主要因美国银行(BAC.N)卖出所持的80亿美元中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)股票,约占总成交量的3%.恒生指数.HSI收高1.71%,报20,204.17点.恒生国企指数.HSCE收高2.24%报10,747.08点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收盘微涨,且连续第二日创下汇改以来新高.人民币兑美元盘中一度下探至6.37水平,但此後国际美元反弹令其回吐大部分涨幅.市场正密切观望近期美国公布的经济数据以判断美国经济前景,令市况相当审慎.[CNY/CN]

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印度股市:上扬1.6%,并录得近两周来最高收盘位,受助于美国公布亮丽消费者支出数据後全球股市上涨.指标BSE指数.BSESN收高1.59%,或260.42点,报16,676.75点,稍早曾一度上涨1.8%.24只成分股收高.该指数年内累计下跌近19%.[.BO]

印度汇市:印度卢比回吐稍早涨幅并收低,因原油进口商美元需求不见减少,以及欧元下跌压过了本地股市上涨的锋芒.卢比兑美元INR=D2收报46.085/095,较周一收盘水准46.035/045跌0.1%,稍早曾一度上涨至45.90.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收低0.32%,报1,662点,高于上周在1,600点以下的收盘位.[ID:nL5E7JU20O]摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收涨0.13%,报867.95点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.52%,报28.92;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.11%,报41.7723.

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巴西股市:上涨,因市场押注该国料很快削减超高利率,以及迹象显示美联储倾向采取措施来提振疲弱的美国经济.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP涨0.96%至55,385.03点,受助于利率变动敏感的个股上涨.巴西最大的房屋建造商PDG Realty(PDGR3.SA)大涨4.57%.银行Itau Unibanco(ITUB4.SA)则上涨1.99%.[ID:nN1E77T1UL]

巴西汇市:雷亚尔兑美元BRBY逆转稍早跌势,上涨0.14%至1.5898,因巴西股市由跌转升并收高.[ID:nN1E77T1TE]

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南非股市:约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI微涨0.18%至27,097.75点.综合指数.JALSH上涨0.24%至30,365.13点,受助于零售业股和黄金生产商股.上涨的个股中包括Sasol(SOLJ.J)等出口商,因兰特下跌.Sasol上涨2%至326.50兰特,为Top-40绩优股指数中表现第二好的个股.[ID:nL5E7JU2BH][.JALSH]

南非汇市:1545GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.08,较周一纽约收盘位7.05低0.42%.兰特较本月稍早的一年低位7.50已反弹许多,并有可能守住这些涨势.[ID:nL5E7JU2BH][.JALSH](完)