〔中国财政〕推进国债市场化改革,研究起草国债条例--财政部

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京8月31日电---中国财政部表示,将进一步规范国债管理,推进国债市场化改革,充分发挥国债在宏观经济调控和财政管理中的重要作用,研究起草国债条例.以此来加快推进财政部门依法行政依法理财.
财政部网站刊发"关于加快推进财政部门依法行政依法理财的意见财法"新闻稿并称,要推进税制改革,完善税收制度,加快修订资源税、房产税、印花税暂行条例等税收行政法规,研究制定环境税法等.
"按成熟一个出台一个的原则,逐步将税收暂行条例上升为法律."新闻稿称.
此外,还要加快研究制定增值税法及相关实施条例,适时出台车船税法实施条例.
财政部并称,进一步推动国库集中收付制度改革,逐步提升国库集中收付制度立法级次,建立健全国库集中收付法律制度.进一步规范财政资金账户管理.
要进一步加强行政收费管理,积极研究推动行政收费法的立法工作;严格非税收入管理,将所有非税收入全部纳入预算管理;强化财政票据监督管理,从源头上规范非税收入徵收行为,完善财政票据管理制度.
中国1-7月累计实现全国财政收入66,739.92亿元,同比增长30.5%.全国财政支出51,385.06亿元,同比增长29.7%.(完)
欲了解详情,请点选中国财政部(here)
--发稿 张胜男; 审校 乔艳红
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。