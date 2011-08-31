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债券 | 2011年 8月 31日 星期三 09:28 BJT

〔中国财政〕推进国债市场化改革,研究起草国债条例--财政部

路透北京8月31日电---中国财政部表示,将进一步规范国债管理,推进国债市场化改革,充分发挥国债在宏观经济调控和财政管理中的重要作用,研究起草国债条例.以此来加快推进财政部门依法行政依法理财.

财政部网站刊发"关于加快推进财政部门依法行政依法理财的意见财法"新闻稿并称,要推进税制改革,完善税收制度,加快修订资源税、房产税、印花税暂行条例等税收行政法规,研究制定环境税法等.

"按成熟一个出台一个的原则,逐步将税收暂行条例上升为法律."新闻稿称.

此外,还要加快研究制定增值税法及相关实施条例,适时出台车船税法实施条例.

财政部并称,进一步推动国库集中收付制度改革,逐步提升国库集中收付制度立法级次,建立健全国库集中收付法律制度.进一步规范财政资金账户管理.

要进一步加强行政收费管理,积极研究推动行政收费法的立法工作;严格非税收入管理,将所有非税收入全部纳入预算管理;强化财政票据监督管理,从源头上规范非税收入徵收行为,完善财政票据管理制度.

中国1-7月累计实现全国财政收入66,739.92亿元,同比增长30.5%.全国财政支出51,385.06亿元,同比增长29.7%.(完)

欲了解详情,请点选中国财政部(here)

--发稿 张胜男; 审校 乔艳红

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