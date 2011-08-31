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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 09:12 BJT

〔中国股市〕周二融资买入近持平于前日,兴业银行交易续活跃

路透北京8月31日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为

141,544万元人民币,较上交易微减0.8%.标的证券兴业银行(601166.SS)融资买入额

达9,860万元,续居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 2,074,990 94,199 14,487

深圳证券交易所 1,316,541 47,345 16,334(完)

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--发稿 李然; 审校 乔艳红

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