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市场报道 | 2011年 8月 31日 星期三 09:32 BJT

〔日本数据〕7月工业生产增速放缓且逊于预期,未来数月料下滑(更新版)

(新增细节)

* 7月工业生产增长0.6%,预估为增长1.5%

* 制造商预计8月产出增长2.8%,9月预计下滑2.4%

* 日圆上涨、全球放缓和重建缓慢为前景蒙阴

路透东京8月31日电---日本7月工业生产增幅逊于预估,制造商预计未来数月产出将会下滑,显示日圆飙升和全球增长减速正开始拖累这个全球第三大经济体的复苏.

日本经济产业省周三公布,7月工业生产较前月增长0.6%,市场预估中值为增长1.5%,6月为增长3.8%.

受访制造商预计,8月和9月产出将分别为增加2.8%和下滑2.4%.

工业生产一度因3月自然灾害大幅下滑,後因制造商快速修复供应链和工厂而出现回升.

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