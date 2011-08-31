〔香港新股〕内地中餐连锁小南国周四开始IPO上市推介--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月31日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地中餐连锁小南国集团计划于周四(9月1日)开始上市推介，9月12日启动路演，并于9月20日定价。
是次该公司拟在香港上市，募集资金1.5亿至2亿美元。美银美林和渣打(2888.HK)(STAN.L)负责安排是次交易。(完)
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--整理 丁淑琴; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。