〔香港新股〕内地中餐连锁小南国周四开始IPO上市推介--IFR

路透8月31日电---据汤森路透旗下IFR报导，内地中餐连锁小南国集团计划于周四(9月1日)开始上市推介，9月12日启动路演，并于9月20日定价。

是次该公司拟在香港上市，募集资金1.5亿至2亿美元。美银美林和渣打(2888.HK)(STAN.L)负责安排是次交易。(完)

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