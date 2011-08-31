〔中国个股〕宝钢料明年随着需求的增长,公司业绩将有好的成长--高层

路透上海8月31日电---中国最大钢铁公司之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)高层周三预计,2012年随着下游需求的增长,公司业绩会有很好的增长,预计今後几年内公司不会出现亏损的局面.

公司总经理马国强在网上业绩说明会上指出,虽然中国经济增长速度有所回落,中国钢铁消费增长速度有所放缓.但是中国工业化和城市化进程还没有完成,钢铁市场前景仍然看好.

宝钢股份上半年净利润同比下降36.9%,至50.79亿元人民币,略低于预期.据路透此前访问的四位分析师平均预测,宝钢上半年料实现净利53.7亿元.[nCN1933301]

公司中报指出,预计公司三季度碳钢产品销售价格较二季度将有所下降,而同期铁矿石等主要原燃料价格仍处高位.下半年钢铁生产企业仍然面临较大的盈利下滑压力.

宝钢中报已将全年经营指标略作调整,将营业总收入由年初预计的2,100亿元调高到2,179亿元,但营业成本调高幅度更大,由1,847亿元提高到1,986亿元.这意味公司全年毛利目标将较年初减少60亿元.

宝钢股份周三收报5.29元,跌0.04元,或0.75%.(完)