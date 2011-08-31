〔中股业绩〕贵州茅台上半年净利同比增近六成,提价预期强烈(更新版)

(新增分析师评论及股价表现)

* 贵州茅台中期净利按年增58%,优于预期

* 分析师称市场需求旺盛,提价预期强烈

* 毛利率升0.04个百分点,因产品此前提价

* 将投资10.19亿元用于技术改造项目

* 贵州茅台一度触及219.5元新高价位,涨幅约2.2%

路透北京8月31日电---中国知名白酒生产商--贵州茅台酒股份有限公司(600519.SS)上半年净利同比增近六成.分析师表示,由于中国高档酒市场供不应求趋势明显,贵州茅台未来提价的预期强烈.

中国另一大型白酒生产商--宜宾五粮液股份有限公司(000858.SZ)周三发布提价公告称,将自9月10日起上调酒产品出厂价格,幅度约为20%-30%.稍早公布上半年实现净利33.63亿元,同比增长48.7%.

贵州茅台周三早盘一度触及219.5元新高,涨幅约2.2%後,股价有所回落,本地时间上午10:43时,略跌0.01%,报214.8元,过去一个月已上涨3.93%;沪综指.SSEC则小跌0.03%.

"我们认为上半年公司茅台酒加速了对市场的供应,但终端价格仍在淡季创出新高,表明茅台酒市场需求依然非常旺盛,供不应求的依然明显,今明之交公司提高出厂价的基础牢固,提价预期强烈",东方证券报告指出.

国泰君安的报告亦表示,贵州茅台是高收入人群快速增加、高档白酒购买力持续增强的首要受益者,因而依然预期今年将提价10-15%,对应幅度为60-100元.

"若提价幅度超过100元,市场关于茅台2012年利润增速30%左右的预期有望上调",上述券商称.

贵州茅台半年报显示,上半年实现净利49.1亿元,同比增长58.3%,略高于市场预期;累计实现营业总收入98.26亿元,同比增长49.16%;公司毛利率略升0.04个百分点,为91.40%.因产品在去年末提价.

贵州茅台并宣布将投资10.19亿元用于实施新增万吨茅台酒的技术改造项目,若2,500吨茅台酒正常生产,每年销售收入可达21亿元,税金5亿元,利润总额10.51亿元(含税).

据汤森路透I/B/E/S数据显示,18位分析师均给予贵州茅台买入评级,且该股的平均目标股价约为240.94元.(完)

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