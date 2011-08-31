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亚洲 | 2011年 8月 31日 星期三 09:45 BJT

《外汇动态》美元/韩元在60日移动均线附近寻得支撑

0118GMT---部分银行间投机客正在增加美元/韩元KRW=KFTC多仓,而美元/韩元正面对60日移动均线附近约1,070的支撑位.

交易商称,数据显示工业生产不及预期後,一些市场人士预计8月贸易收支数据亦将不佳.同时,美元/韩元涨势料受到出口商月末结算需求限制.

美元/韩元上涨0.1%至1,073.2.

韩国7月经季节调整後的工业生产较前月下降0.4%,分析师原预计为较前月增加0.6%.[ID:nCN1934217].

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