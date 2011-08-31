《外汇动态》美元/韩元在60日移动均线附近寻得支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0118GMT---部分银行间投机客正在增加美元/韩元KRW=KFTC多仓,而美元/韩元正面对60日移动均线附近约1,070的支撑位.
交易商称,数据显示工业生产不及预期後,一些市场人士预计8月贸易收支数据亦将不佳.同时,美元/韩元涨势料受到出口商月末结算需求限制.
美元/韩元上涨0.1%至1,073.2.
韩国7月经季节调整後的工业生产较前月下降0.4%,分析师原预计为较前月增加0.6%.[ID:nCN1934217].
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。