《热点透视》对乐观主义者来说,现在是逢低买入韩股的良机

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold; 编译 白云

路透香港8月30日电---受上周贝南克在杰克森霍尔讲话的鼓舞,投资者应该重新考虑买入韩国股票.由于杠杆仓位被大规模解除,韩国股市在本月的震荡走势中遭受沉重打击,表现在亚洲地区敬陪末座:指标股指跌幅最高曾达21%.

这波跌势让三星电子和海力士半导体等出口类股变得极其便宜.如果这些在本月稍早打压全球经济增长而让市场陷入恐慌的因素能够消散,买入韩国出口股或许是非常理想的做法.

韩国股票只适合那些有耐心,风险承受能力强的投资者.韩国的债务情况很可能令市场大起大落.该国在亚洲是外债/GDP比率最高的国家之一,其外债有五分之二将在两年或两年内到期.欧洲银行业进一步动荡可能令韩国信贷的获取难度加大.这种联系所引发的紧张不安有助于解释,为何外资如此大规模地抛售韩股--据野村证券数据,过去一个月外资对韩股的卖超规模高达47亿美元.

另一层顾虑来自消费信贷:路透数据显示,去年韩国普通家庭负债与可支配收入之比升至155%,高于次贷危机爆发前美国普通家庭的水平.本地投机者常常大举借贷,而後押注股票并通过股票衍生品进一步实施杠杆操作,更是加剧了本月市场的跌势.

但韩国对全球贸易的参与程度也相对较高:其出口规模相当于GDP的一半以上.如果美国需求意外增加,出口股占很大权重的韩股指标将受益匪浅.目前来看,该指数估值也不高,按预估获利测算的市盈率(P/E)约为8倍.三星电子(005930.KS)、三星重工业(010140.KS)的市盈率约为9倍,海力士半导体(000660.KS)和浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)略高于7倍.不过这些公司家家有本难念的经:三星正忙于与苹果打有关专利权的官司,个人电脑(PC)需求疲软也冲击着韩国平面显示器厂商.但对于那些相信美国经济真如贝南克所说那样具有抗压性的人来说,韩股值得一买.(完)